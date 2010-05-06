Жигули врезались в маршрутку: четверо потерпевших
10:49, 06 мая 2010Разное
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ДТП в Одесской области
В Одесской области в дорожно-транспортной аварии пострадали четверо пассажиров микроавтобуса.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, авария произошла вчера в 13.50 на автодороге Одесса-Рени.
Водитель автомобиля “ВАЗ-2103”, двигаясь в направлении г. Рени, во время выполнения маневра обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с пассажирским микроавтобусом “Mercedes-Benz”, который двигался во встречном направлении. После столкновения транспортные средства перевернулись в кювет.
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