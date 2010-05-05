Памятник Сталину - это и диагноз, и прогноз?

15:52, 05 мая 2010
Разное
5594

Мнения экспертов

Открытие в Запорожье памятника Иосифу Сталину является признаком сворачивания демократии на фоне чрезвычайной социальной пассивности гражданского общества.

Такую мысль в интервью “Немецкой волне” высказали эксперты.

“Установление памятника Иосифу Сталину в Запорожье – это тревожное и далеко не локальное событие”, - считает политолог Андрей ЗОЛОТАРЁВ.

По его мнению, это диагноз современному украинскому обществу и достаточно точный прогноз его последующего развития. А.ЗОЛОТАРЁВ отметил, что идея установления памятника И.Сталину возникла на фоне стремления большого количества людей к стабильности и построению понятной и сильной вертикали власти.

“Свидетелями этого процесса мы в настоящее время, собственно, и являемся. Все это очень сильно напоминает российскую систему “управляемой демократии”, где роль “Единой России” исполняет Партия регионов, а в роли ее “сателлитов” – “Сильная Украина” Сергея ТИГИПКО и коммунисты”, - считает эксперт.

Комментируя тот факт, что установление памятника И.Сталину проходит фактически при полном молчании представителей центральных органов власти, политолог Вадим СТОЯКИН отметил, что считает это проявлением “заигрывания” “регионалов” с коммунистами, а также реверансом в сторону России, где в последнее время стали значительно более лояльно оценивать деятельность И.Сталина.

Незаинтересованность и пассивность общественности в этом вопросе политологи считают еще одной угрожающей тенденцией. “Молчание общества по вопросу установления монумента бывшему диктатору является признаком беспрецедентной общественной апатии большинства населения, разочарования в политиках и потери моральных и социальных ориентиров”, - подчеркнул В.СТОЯКИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 мая, в Запорожье по инициативе обкома КПУ был открыт памятник И.Сталину.

Монумент высотой около трех метров, который является полуфигурой И.Сталина в военной форме со Звездой Героя, открыли сегодня рядом со зданием Запорожского обкома КПУ под гимн СССР. На церемонии открытия памятника, по данным представителей правоохранительных органов, присутствовали около 1000 человек.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter