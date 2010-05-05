Памятник Сталину - это и диагноз, и прогноз?

Открытие в Запорожье памятника Иосифу Сталину является признаком сворачивания демократии на фоне чрезвычайной социальной пассивности гражданского общества.

Такую мысль в интервью “Немецкой волне” высказали эксперты.

“Установление памятника Иосифу Сталину в Запорожье – это тревожное и далеко не локальное событие”, - считает политолог Андрей ЗОЛОТАРЁВ.

По его мнению, это диагноз современному украинскому обществу и достаточно точный прогноз его последующего развития. А.ЗОЛОТАРЁВ отметил, что идея установления памятника И.Сталину возникла на фоне стремления большого количества людей к стабильности и построению понятной и сильной вертикали власти.

“Свидетелями этого процесса мы в настоящее время, собственно, и являемся. Все это очень сильно напоминает российскую систему “управляемой демократии”, где роль “Единой России” исполняет Партия регионов, а в роли ее “сателлитов” – “Сильная Украина” Сергея ТИГИПКО и коммунисты”, - считает эксперт.

Комментируя тот факт, что установление памятника И.Сталину проходит фактически при полном молчании представителей центральных органов власти, политолог Вадим СТОЯКИН отметил, что считает это проявлением “заигрывания” “регионалов” с коммунистами, а также реверансом в сторону России, где в последнее время стали значительно более лояльно оценивать деятельность И.Сталина.

Незаинтересованность и пассивность общественности в этом вопросе политологи считают еще одной угрожающей тенденцией. “Молчание общества по вопросу установления монумента бывшему диктатору является признаком беспрецедентной общественной апатии большинства населения, разочарования в политиках и потери моральных и социальных ориентиров”, - подчеркнул В.СТОЯКИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 мая, в Запорожье по инициативе обкома КПУ был открыт памятник И.Сталину.

Монумент высотой около трех метров, который является полуфигурой И.Сталина в военной форме со Звездой Героя, открыли сегодня рядом со зданием Запорожского обкома КПУ под гимн СССР. На церемонии открытия памятника, по данным представителей правоохранительных органов, присутствовали около 1000 человек.