Украинцы должны искренне благодарить Путина – Медведева за Харьковский пакт

Представляю тот подъем, который царит в Кремле по поводу подписания Януковичем и Медведевым соглашения о продлении дислокации российской военно-морской базы в Севастополе.

О законности этого соглашения написано уже много, ему даны надлежащие политические оценки. В целом с ним все ясно. Украинская власть проявила, мягко говоря, слабость, безответственность и чрезмерную компромиссность. Какие-то временные собственные выгоды перевесили стратегические интересы государства, хотя я полностью согласна с Тарасом Чорновилом, который говорит, что следующий президент с помощью того же таки ну очень гибкого Конституционного суда в одностороннем порядке денонсирует это соглашение как неконституционное.

Аксиомой стало утверждение, что Черноморский флот нужен России не как военная единица, а фактор политического давления на Украину. С этим, наверное, согласятся представители разных политических сил – «регионалы», коммунисты, литвиновцы и даже такие лица в ПР, как Коновалюк и министр юстиции Лавринович.

Вчера говорила в спортзале с одним мелким бизнесменом. Он мне говорит: «А разве какой-то ржавый флот способен изменить мое отношение к России? Разве что в худшую сторону». Справедливое утверждение: для большинства граждан Украины Черноморский флот России станет мощным фактором антикремлевских, антиимперских настроений.

Могли ли не учитывать это в самом Кремле, так настойчиво добиваясь от Януковича – Азарова – Грищенко этого бессмысленного, с точки зрения цивилизованного общества, соглашения? Разве не лучше было бы для России строить действительно дружеские, истинно братские отношения с ближайшей ей страной?

К сожалению, Путин с Медведевым не хотят, точнее – не могут мыслить категориями добрососедства и партнерства, чувствуя мощное давление собственного общества, готового в любой момент взорваться. Им сегодня не до братства с соседями. Страх дезинтеграции, неконтролируемости толкает на подобные пакты.

Кремлевская логика (иррациональная по своей сути) здесь такова. Подписанием пакта Путин – Медведев показывают российскому населению, что не сдают позиций, сохраняют за Севастополем звание «города русской славы», продолжают влиять на непокорных хохлов.

А главное, как считают в Кремле, закладывают для украинского общества мощный фактор раскола. Мол, одна часть украинцев поддерживает ЧФ в Крыму, вторая часть – категорически не поддерживает. Центральная и Западная Украина, по планам Москвы, никогда не признают власть, которая так откровенно сдала национальные интересы. А значит, Янукович будет оставаться слабым, подвешенным в воздухе и, соответственно, очень податливым президентом.

Но этот расчет ошибочен. Лояльная к ЧФ часть украинцев, проживающих преимущественно в Юго-Восточной Украине не поддерживают базирование российского флота в Севастополе, а терпят его. А это далеко не одно и то же. И подписание этого пресловутого пакта может произвести эффект вовсе не тот, на который рассчитывают кремлевские идеологи. Он не будет раскалывать, а наоборот – будет объединять Украину. И за такой подарок украинцы, особенно патриотически настроена оппозиция, должны поставить Путину памятник. Такого интегратора украинских земель внутри самой Украины вырастить было бы очень сложно. Так что воодушевление в Кремле в связи с очередными победами путинской внешней политики полностью должны разделять и в Киеве (кроме, конечно, Банковой), и во Львове, и в Донецке.

Оксана Охримчук, Москва – Киев