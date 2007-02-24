Луценко считает аморальным награждение Потебенько

Лидер общественного движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО считает аморальным поступком награждение Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО орденом Ярослава Мудрого ІІІ степени бывшего генерального прокурора Украины Михаила ПОТЕБЕНЬКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Ривне.

«Для меня было моральным шоком вручение ордена М.ПОТЕБЕНЬКО, который является символом беззакония», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, это ошибка аппарата Президента. Также он не исключил, что таким поступком Президента могли “просто подставить”.

«Награждение сегодня таких деятелей является аморальным поступком», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом «за выдающийся личный вклад в развитие правового государства, укрепление законности и правопорядка, многолетний добросовестный труд и по случаю 70-летия со дня рождения» наградил советника Генеральной прокуратуры Украины М.ПОТЕБЕНЬКО орденом князя Ярослава Мудрого III степени.

М.ПОТЕБЕНЬКО возглавлял Генпрокуратуру Украины в 1990-1991 гг. и в 1998-2002 гг.