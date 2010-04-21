В школах будут учить писать только печатными буквами?

В Чехии новый учебный год начнется с нового чистописания, а именно – печатными буквами. Классическое письмо с его связующими линями должно стать историей.

Модернизацию обосновывают тем, что нынешние дети постоянно имеют дело с компьютерными текстами, «эсэмесками», и потому воспринимают скоропись как что-то экзотичное, а стиль письма, которому до сих пор учила школа, большинству людей не понадобился и не понадобится в жизни.

Некоторые из сторонников этой «буквенной реформы» замечают, что в мире бюрократические формуляры – анкеты, счета, квитанции – давно заполняются имитацией печатного шрифта, а не скорописью. Означает ли все это, что в образовании происходит революция? По мнению декана педагогического факультета Карлова университета, вовсе нет. Она уверена, что оба способа письма будут сосуществовать еще долго. Впрочем новую модель, утверждает Deutsche Welle, приветствуют как специалисты, так и чешская общественность.