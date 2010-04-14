Милиция задержала сообщившего о терактах в Симферополе
19:59, 14 апреля 2010Разное
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"Есть информация, что он - ненормальный"
Сотрудники милиции задержали мужчину, который сообщил по телефону о готовящихся в Симферополе терактах, информация оказалась ложной.
«Задержан мужчина. Есть информация о том, что он - ненормальный», - сообщила по телефону корреспонденту УНИАН пресс-офицер Симферопольского городского управления милиции Олеся АНУФРИЕВА.
Проводятся экспертизы для определения вменяемости задержанного.
Мужчина, позвонив по телефону 102, сообщил о готовящихся в Симферополе 14 апреля ряде терактов.
Возбуждено уголовное дело.
Более подробную информацию милиция не распространяет в связи со следственными действиями.
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