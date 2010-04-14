Милиция задержала сообщившего о терактах в Симферополе

Сотрудники милиции задержали мужчину, который сообщил по телефону о готовящихся в Симферополе терактах, информация оказалась ложной.

«Задержан мужчина. Есть информация о том, что он - ненормальный», - сообщила по телефону корреспонденту УНИАН пресс-офицер Симферопольского городского управления милиции Олеся АНУФРИЕВА.

Проводятся экспертизы для определения вменяемости задержанного.

Мужчина, позвонив по телефону 102, сообщил о готовящихся в Симферополе 14 апреля ряде терактов.

Возбуждено уголовное дело.

Более подробную информацию милиция не распространяет в связи со следственными действиями.