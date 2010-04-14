Экологи пожалуются в прокуратуру на срубленные деревья

«Ассоциация зеленых Украины» заявляет о нанесении вреда окружающей среде горно-обогатительным комбинатом «Сухая Балка»», а также дезинформировании общественности одним из топ-менеджеров «Евраз Груп» (Днепропетровская обл., г. Кривой Рог).

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель главы правления «Ассоциации зеленых Украины» Александр ЩЕРБАНЬ.

Согласно обнародованному им на пресс-конференции акту по итогам проведенной Государственной экологической инспекцией проверки, во время проведения земельных работ при строительстве дороги между железнодорожными путями ГП «Приднепровская железная дорога» и ОАО «Криворожский железно-рудный комбинат» было срублено без каких-либо разрешительных документов 124 дерева. По оценке инспекции, убыток от подобных действий составил 45 тыс. грн.

По словам А.ЩЕРБАНЯ, экологическая организация уже обратилась к собственнику ГОКа «Сухая Балка» - компании «Евраз Груп», в частности к председателю совета директоров группы Александру АБРАМОВУ, с письмом, в котором проинформировала его о нанесенном окружающей среде вреде. Подобное обращение также было направлено в прокуратуру. Однако до сих пор, по словам главы правления «Ассоциации зеленых Украины», не последовало никакой реакции на данные обращения.

В связи с этим, по словам А.ЩЕРБАНЯ, «Ассоциация зеленых Украины» планирует обратиться к международным экологическим организациям, а также повторно обратиться к руководству «Евраза» и в прокуратуру. Заместитель главы правления «Ассоциации зеленых Украины» также не исключил обращения в суд с иском о возмещении причиненного ущерба.

По словам А.ЩЕРБАНЯ, сегодня в Криворожском регионе сложилась очень сложная экологическая обстановка, и подобные действия только ухудшают и без того непростую ситуацию.

Кроме того, заместитель главы правления «Ассоциации зеленых Украины» Александр ЩЕРБАНЬ заявил, что вице-президент по связям с общественностью «Евраз Груп» Алексей АГУРЕЕВ сознательно дезинформирует общественность, заявляя о том, что экологическая безопасность входит в числе приоритетов деятельности «Евраза». ЩЕРБАНЬ считает, что топ-менеджер «Евраз Груп» намеренно манипулирует общественным мнением с целью скрыть масштабные экологические нарушения, допущенные ГОКом «Сухая Балка».

Справка УНИАН. ОАО “Горно-обогатительный комбинат “Сухая балка” специализируется на добыче железной руды подземным способом. Предприятие ежегодно производит свыше 3 млн. тонн аглоруды со средним содержанием железа 58%.

11 декабря 2008 года крупнейшая российская металлургическая компания «Евраз Груп С.А.» заявила о приобретении 99,25% акций ОАО «Горно-обогатительный комбинат «Сухая балка», а также Днепропетровского металлургического завода им. Петровского и трех коксохимических заводов.

«Евраз Груп» – вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая российская компания. 82,61% акций компании контролирует кипрская Lanebrook Limited, которой на паритетной основе владеют Millhouse Capital Романа АБРАМОВИЧА, а также председатель совета директоров Александр ФРОЛОВ и член совета директоров Александр АБРАМОВ.