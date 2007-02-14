Японки купают своих мужчин в шоколаде (фото)
09:13, 14 февраля 2007Разное
1723
Спа-процедуру можно принять обоим влюбленным
Заказать шоколадную вану для любимых - такой необычный подарок предлагают сделать в Японии, сообщает 5 канал.
Спа-процедуру по желанию можно принять обоим влюбленным.
Специально в предпраздничные дни на процедуры установили низкие цены - это тридцать долларов. Впрочем, чтобы заказать необычный подарок большинству приходится выстоять в длиннющей очереди. В Японии, в отличие от Западных стран, именно женщины поздравляют с Днем святого Валентина мужчин. Принять шоколадную ванну не прочь и детвора, которая наедается вволю сладким наполнителем ванны.
Фото Reuters
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter