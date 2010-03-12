В Виннице иммитируют освобождение города от фашистов

К 66-й годовщине освобождения Винницы от нацистских захватчиков состоится историческая реконструкция событий 1944 года по освобождению города.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

В частности, 20 марта празднование начнется с торжеств в городском совете, после чего и состоится историческая реконструкция мартовских событий 1944 года по освобождению города.

Заместитель городского председателя Николай ГУНЬКО сообщил, что воспроизведение состоится на автодроме «Вихола» спортивного клуба «Каиса». Для создания зрителям ощущения реальности событий марта 1944 года на автодроме будут задействованы фронтовые джипы, легковые машины и пушки. В ролях советских бойцов и солдат вермахта будут выступать члены восьми спортивно-патриотических клубов из всей Украины, некоторые из участников клубов в реальной жизни - генералы, полковники штабов, майоры спецслужб. Они на «поле боя» вновь почувствуют себя рядовыми солдатами, прапорщиками и сержантами.

Всех участников масштабного действа винтовками, карабинами и пулеметами с холостыми патронами обеспечит киностудия имени А.Довженко. Однако, несмотря на это, организаторы праздника предостерегают винничан быть осторожными и не выходить на поле “во время боя”. Ведь оружие, которым будут пользоваться «немецкие» солдаты, даже холостыми зарядами может сбить с ног человека, который находится на расстоянии одного-полутора метров от стреляющего. Поэтому по периметру поля будут стоять работники внутренних органов, чтобы уберечь горожан от травмирования и несчастных случаев.

Как заверяют организаторы, со всеми участниками “боя” можно будет пообщаться и сфотографироваться по завершении действа.