В Украине треть музейных экспонатов требует реставрации

Около 30% экспонатов государственного музейного фонда Украины – а это 11 млн. единиц - нуждаются в срочных реставрационных работах. Об этом в интервью еженедельнику «Комментарии:» заявила генеральный директор Национального научно-исследовательского реставрационного центра Светлана СТРЕЛЬНИКОВА.

По ее словам, такая ситуация не позволяет государственным реставрационным организациям выполнять коммерческие заказы от частных коллекционеров, и таким образом зарабатывать на обновление своей материальной базы.

Как пишет издание, устаревшая материальная база препятствует ускорению темпов работы. «Нам приходится иметь дело с оборудованием, которому порой уже больше полстолетия. В прошлом году Минкультуры не выделило денег даже на закупку наиболее необходимых художественных материалов, не то что на восстановление основных фондов. В прошлом году выделенных из бюджета средств едва хватило на оплату аренды и зарплату сотрудникам», - объяснила С.СТРЕЛЬНИКОВА.

В то же время, по оценкам экспертов, на выполнении частных заказов в Украине задействованы около 300 реставраторов, которые даже не прошли государственной аттестации. Гарантировать качество работы «неофициальных» реставраторов никто не может, отмечают «Комментарии:».

Как пишет издание, предоставление частных реставрационных услуг в последние годы оформилось во что-то наподобие бизнеса. Мастера объединяются в небольшие предприятия, количество которых постепенно растет.

«Во время кризиса объемы заказов у реставраторов сократились в разы. Работы не хватает, поэтому художники, который, учитывая вольнолюбивый характер их профессии, любят работать самостоятельно, стали соглашаться на работу в рамках объединений. Мы сотрудничаем с рядом аукционных домов, галерей и салонов, что обеспечивает более-менее стабильный приток заказов», - объясняет директор реставрационной мастерской станковой масляной живописи «Реставратор» Максим САГАЙДАК.

В зависимости от желания заказчика частные мастерские выполняют быструю предпродажную или коммерческую реставрацию. Впрочем, таких работ реставраторы, которые ценят свою репутацию, пытаются избегать.

На фоне падения спроса на реставрационные услуги, снизились и расценки на них. Коллекционеры из Москвы и Петербурга специально привозят свои раритеты киевским мастерам, поскольку здесь реставрация обойдется им в три-четыре раза дешевле. Падение расценок подогревает еще и активный демпинг со стороны студентов и молодых мастеров, хотя качества здесь тоже никто не гарантирует.

По мнению самих участников рынка, решить проблему отрасли можно, создав штатные единицы реставраторов при самих музеях, а также введением лицензирования в этой отрасли. Как пояснил М.САГАЙДАК, реставраторы при музеях постоянно занимались бы изучением сохранности экспонатов и их постепенной реставрацией. Лицензирование же во многом решило бы проблему контроля над качеством услуг в условиях, когда частники не заинтересованы проходить аттестацию.

По информации “Комментариев:”, ежегодно в Украине выпускают не менее 30–35 мастеров реставрационного дела, которые преимущественно специализируются на масляной живописи. В то же время реставраторов произведений из керамики, тканей, реставраторов скульптуры выпускают единицы, а реставраторов памятников на бумажной основе сейчас вообще не готовят.

По разным данным, сейчас на рынке работают приблизительно 400–500 мастеров-реставраторов, из которых только 193 за последние годы прошли аттестацию.