Сегодня в Киеве сгорел пассажирский автобус

Сегодня в Оболонском районе столицы сгорел пассажирский автобус.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в городе Киеве, пожар возник на территории АТП.

По словам водителя автобуса, он включил прогреваться двигатель и вышел, спустя некоторое время внезапно начал гореть моторный отсек, огонь стал быстро распространяться на салон. Водитель попытался воспользоваться порошковым огнетушителем (ВП-2), однако напрасно. Только через 20 минут после начала пожара на пульт «01» поступило сообщение об этом случае. На место были пожарные расчеты 25-й пожарной части. На момент прибытия, автобус был полностью охвачен огнем.

По предварительному выводу, причиной пожара стала техническая неисправность системы обогрева автобуса.