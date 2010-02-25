GM намерен закрыть производство внедорожников «Хаммер»

Американский автогигант Дженерал Моторс намерен закрыть производство внедорожников "Хаммер"

Об этом было объявлено после того, как китайская корпорация "Сычуань Тэнчжун" фактически вышла из сделки по приобретению этого известного брэнда. "Хаммер" получил свои первые минуты славы в 1992 году, когда созданный для военных автомобиль начали покупать обычные граждане. Продажи машины резко упали после кризиса 2008 года. До сих пор они так и не восстановились.

Эхо Москвы