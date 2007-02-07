”Голос Америки” прекращает вещание в Украине, России и Грузии

Радиостанция "Голос Америки" прекращает трансляцию на территории постсоветских государств - Украины, России и Грузии.

Об этом сообщает “5 канал”.

Радио финансирует американское правительство, и с 1947 года русскоязычный “Голос Америки” был едва ли ни единственным источником альтернативной информации для граждан СССР. Сейчас Соединенные Штаты решили свернуть финансирование проекта, а высвобожденные средства направить на развитие вещания в мусульманских странах.