”Голос Америки” прекращает вещание в Украине, России и Грузии
13:39, 07 февраля 2007Разное
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США нацелились на мусульманские страны
Радиостанция "Голос Америки" прекращает трансляцию на территории постсоветских государств - Украины, России и Грузии.
Об этом сообщает “5 канал”.
Радио финансирует американское правительство, и с 1947 года русскоязычный “Голос Америки” был едва ли ни единственным источником альтернативной информации для граждан СССР. Сейчас Соединенные Штаты решили свернуть финансирование проекта, а высвобожденные средства направить на развитие вещания в мусульманских странах.
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