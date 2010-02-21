В Севастополе проходит Международный день родного языка

В Севастополе проходят мероприятия, приуроченные к Международному дню родного языка, который в Украине отмечается с 2002 года.

Как передает корреспондент УНИАН, начало мероприятиям было положено еще 17 февраля проведением в библиотеках и школах города тематических игр и конкурсов «Поговорим на разных языках», «О, верный друг - родной язык», часа народоведения «Язык и культура славянских народов», интерактивной викторины «Как наше слово отзовется». Днем раньше первый заместитель главы города Владимир КАЗАРИН заявил, что «для Севастополя, города, где испокон веков живут представители многих народов и национальностей, День родного языка имеет особое значение». Именно поэтому, как отметил он, в городе запланирован целый ряд мероприятий, посвященных этому дню.

Значимые мероприятия прошли также в литературной гостиной Центральной городской библиотеки (устный журнал «Самая большая ценность народа – его язык»), в библиотеке Украинского культурно-информационного Центра (тематическое мероприятие «Народ и язык вечны и едины»). Вчера прошли литературно-музыкальные вечера, подготовленные Севастопольским обществом польской культуры «Полония» и севастопольским городским отделением Всеукраинского общества «Беларусь».

Сегодня, 21 февраля, Украинский культурно-информационный центр совместно с Ассоциацией национально-культурных обществ Севастополя проводит для военнослужащих Военно-Морских Сил Украины тематическое мероприятие «Звучи родная речь». Также сегодня в помещении Ассоциации национально-культурных обществ Севастополя проходит литературно-музыкальный вечер, подготовленный Севастопольским чувашским национально-культурным обществом.

Справка УНИАН. 21 февраля в мире отмечается Международный день родного языка, который был провозглашен в ноябре 1999 года на генеральной конференции ЮНЕСКО. Впервые Международный день родного языка праздновался 21 февраля 2000 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, вторично, в 2001 году – в Афинах.

В Украине Международный день родного языка отмечается с 2002 года, когда с целью укрепления государствообразующей функции украинского языка, содействия свободному развитию и использованию русского, других языков национальных меньшинств Украины Президент Украины подписал соответствующее распоряжение о праздновании Международного дня родного языка.