Назван самый "убогий" город в США

Город Кливленд в американском штате Огайо признан самым "убогим" (miserable) городом в США. Таковым его назвали большинство участников опроса Forbes.com. Город получил самые низкие оценки практически по всем пунктам рейтинга. Респонденты, в частности, сочли, что именно в этом городе самый высокий уровень безработицы, наиболее неблагоприятный климат, грабительские налоги, высокая инфляция, ужасающая коррупция и уровень преступности, а также самые безнадежные спортивные команды.

Второе место в списке аутсайдеров занял Стоктон в штате Калифорния. В прошлом году он возглавил рейтинг неблагоприятных городов США, передает Associated Press. В первую тройку также вошел Мемфис (штат Теннеси), в котором были отмечены высокий уровень преступности и коррумпированности чиновников. В числе других городов, вошедших в топ-10 - Майами, Сент-Луис, Буффало, Кантон, Чикаго.

РосБизнесКонсалтинг