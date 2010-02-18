На Тернопольщине перевернулась маршрутка с пассажирами

В Тернопольской области перевернулся рейсовый микроавтобус с пассажирами.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в городе Бережаны, где на ул. Леси Украинки водитель микроавтобуса «Мерседес», следовавший по маршруту «Монастырисская-Тернополь», не справился с управлением и потерпел аварию.

Вследствие ДТП 75-летняя пассажирка получила повреждение средней тяжести и была госпитализирована в Бережанскую центральную районную больницу. У остальных пассажиров и водителя травмы незначительные.

Для высвобождения пассажиров из микроавтобуса был привлечен личный состав дежурного караула Бережанского райотдела МЧС.