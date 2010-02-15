Дочь Черновецкого ограбили во Франции на 4,5 миллиона евро

Неизвестный ограбил в понедельник дочь мэра Киева Леонида Черновецкого, когда она ехала на автомобиле из парижского аэропорта. Подбежав к машине (по другой версии, поравнявшись на мотоцикле) он вытащил через окно машины сумку с драгоценностями на сумму 4,5 миллиона евро, передает РИА "Новости" со ссылкой на французские СМИ.

Ограбление произошло в районе полудня вскоре после того, как Кристина Черновецкая взяла в аренду в аэропорту Руасси (имени Шарля де Голля) автомобиль класса "люкс" с водителем.

Она направлялась в Париж по автодороге А1 в районе бедного парижского пригорода Сен-Дени. Когда машина на трассе сбавила ход, неизвестный открыл дверь (по другой версии, разбил окно) со стороны пассажира, забрал с сиденья сумку и скрылся.

Шофер безуспешно пытался догнать грабителя.

По словам 30-летней дочери киевского мэра, в сумке находились драгоценности, кольца и серьги стоимостью около 4,5 миллиона евро. Она подала жалобу в отделение полиции Сен-Дени.

СМИ отмечают, что цель поездки Кристины Черновецкой в Париж неясна. Кроме того, неизвестно, принадлежали ли украденные драгоценности дочери мэра.