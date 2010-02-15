В Украине стартовал конкурс карикатур по правам человека на тему “Дискриминация”.

Как сообщили УНИАН в оргкомитете конкурса, мероприятие имеет целью привлечь внимание к дискриминации человека по различным признакам в Украине и призвать общество к толерантности.

«Дискриминация как ограничение или предоставление прав человеку в зависимости от его пола, возраста, состояния здоровья, социального или имущественного статуса, политических, религиозных или других взглядов, цвета кожи или расы, этнического и социального происхождения, местожительства и по языковым или другим признакам, является довольно распространенным явлением в стране», - отмечают организаторы конкурса.

Так, по данным Харьковской правозащитной группы и Украинского Хельсинского союза по правам человека, в Украине наиболее распространенной является дискриминация по возрасту, состоянию здоровья, имущественному статусу и полу. Международные организации также отдельно подчеркивают рост случаев антисемитизма, расизма и насильственных преступлений, совершенных на почве дискриминации.

«Самое страшное то, что общественность воспринимает это как норму жизни, а определенные политики даже поддерживают и разжигают такие настроения», - заявляют в оргкомитете конкурса.

В конкурсе могут принять участие только карикатуристы из Украины. Определять победителей будет конкурсная комиссия, в которую войдут правозащитники Украины и Беларуси. Конкурсные работы должны касаться проблем соблюдения и реализации прав человека в современном украинском обществе. Главными действующими лицами работ могут быть политические события или политические лидеры, однако в любом случае они должны касаться проблем соблюдения прав человека и заданной тематики.

Работы принимаются до 1 марта этого года. Объявление победителей и выставка работ пройдет 27 марта – 1 апреля.

Организаторами конкурса являются Ассоциация карикатуристов, Украинский Хельсинский союз по правам человека (УХСПЧ) при помощи Международного фонда “Возрождение”.

Работы нужно отправлять в адрес УХСПЧ.