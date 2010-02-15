В Харьковской области прыгнул с моста в реку 17-летний юноша
14:09, 15 февраля 2010Разное
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Из-за неразделенной любви?
В Изюме Харьковской области прыгнул с моста в реку и утонул 17-летний юноша.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальника Главного управления МЧС облгосадминистрации Владимира РОСОХУ.
По предварительным данным, проинформировал В.РОСОХА, причиной такого поступка юноша стала неразделенная любовь. Продолжается следствие.
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