Эксперт: цены на овощи растут слишком быстро

Цены на овощи в Украине растут «аномально» быстро.

Как сообщили УНИАН в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», в Украине в 2009 г. аграрии увеличили производство овощей на 5% против 2008 г. – до 8,3 млн. тонн. «В основном в этот объем вошли овощи так называемой "борщевой группы" – морковь, свекла, капуста и лук. Но, несмотря на большее предложение овощей, начиная с декабря прошлого года цены на овощи именно этой группы начали аномально быстро расти. Официальная статистика показала рост цен за декабрь на 6,1%, а за январь - 14,3%. В результате рост цен на овощи за декабрь-январь превысил по темпам роста цен на сахар и молочные продукты», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что официальная статистика учитывает определенную инерционность данных, в то же время как за два последних месяца цены для потребителей выросли вдвое. «Килограмм картофеля в октябре можно было купить за 1,70 грн., а сейчас не менее, чем за 3,50 грн. Морковь подорожала с 2,20 до 3,60 грн/кг, лук с 2,40 до 5 грн., капуста с 1,60 до 4 грн. (цены оптовых рынков), а в розничной сети овощи предлагают по еще большим ценам.

"В зимний период основные производители овощей, а именно хозяйства населения, традиционно уменьшают объемы реализации. Далеко не все могут обеспечить надлежащие условия хранения, не исключена и потеря части овощей из-за больших морозов в декабре-январе", - отметил эксперт аграрных рынков УКАБ Андрей ТОВСТОПЯТ.

По словам руководителя группы экспертов УКАБ Владимира ЛАПЫ, некоторые популярные объяснения роста цен, такие как влияние политического фактора или спекулятивных факторов, не выдерживают критики. "Предположить, что миллионы личных крестьянских хозяйств, которые являются основными производителями овощей, договорились повысить цены, невозможно", – констатирует В.ЛАПА.

В УКАБ считают, что такая стремительная динамика роста цен связана в первую очередь со структурными недостатками в отрасли, в частности, большой долей личных крестьянских хозяйств в структуре производства. Как следствие, на рынке недостает крупных продавцов, которые могут предложить поставки высококачественной продукции на протяжении года по долгосрочным контрактам.