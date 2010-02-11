В Харькове за одну ночь украли 58 чугунных люков

В ночь на 10 февраля на тепловых сетях в двух районах Харькова неизвестные злоумышленники похитили 58 чугунных крышек люков.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на директора департамента коммунального хозяйства Виктора КИТАНИНА.

«Настораживает последовательность, с какой было совершено дерзкое похищение коммунального имущества, – сразу 46 люков кряду только в одном Октябрьском районе. В Киеве недавно ребенок упал в один из таких люков и получил серьезные травмы. Во избежание трагедии, все пострадавшие люки в Харькове были ограждены, а часть - уже накрыты. Правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента», - сказал В.КИТАНИН.

По его словам, приемные пункты металлолома покупают такой металл по цене 1 грн. за килограмм, а для коммунальщиков каждый люк массой около 40 кг стоит 890 грн. без учета стоимости работы людей и транспортных расходов.