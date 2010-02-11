ЕС планирует развивать производство электромобилей

Министры промышленности стран Европейского Союза призвали Еврокомиссию разработать общеевропейскую стратегию развития производства электромобилей в Европе в условиях растущей конкуренции в этом секторе со стороны США и Китая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на европейские СМИ.

Министр промышленности председательствующей в ЕС Испании Мигель СЕБАСТЬЯН, который провел накануне неформальную встречу с коллегами из других стран ЕС в испанском Сан-Себастьяне, заявил, что ждет от Еврокомиссии подготовки соответствующего плана к маю текущего года.

По мнению официального Мадрида, задача увеличения производства электромобилей должна быть включена в стратегию экономического развития ЕС до 2020 года.

Руководители крупных европейских электроэнергетических компаний ранее высказались в поддержку создания универсальных розеток ("электроколонок"), с помощью которых потребители смогут подзарядить транспортные средства с электрическим приводом в любой стране Евросоюза.