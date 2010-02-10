Украинец прыгнул на рельсы в московском метро
10:50, 10 февраля 2010Разное
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Парню - 24 года
На станции Арбатская Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, мужчина спрыгнул на рельсы, пытаясь покончить с собой. Об этом сообщает Газета.ruсо ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы России.
"Приезжий из Украины 1986 года рождения во вторник, в 14:30 по московскому времени, на станции Арбатская прыгнул на 1-й жесткий путь и взялся руками за контактный рельс, пытаясь свести счеты с жизнью", - сказал источник.
По его словам, пострадавшего госпитализировали с ожогами кистей рук первой и второй степени. По факту происшествия проводится проверка.
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