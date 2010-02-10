В Северодонецке обнаружили брошенный на произвол судьбы зоопарк

В г. Северодонецке Луганской области на окраине города обнаружен брошенный на произвол судьбы передвижной зоопарк, сообщили УНИАН в Национальном экологическом центре Украины (НЭЦУ).

Согласно информации экологов, среди брошенных на произвол судьбы животных есть белый медведь, лев, верблюд, ламы, обезьяны, экзотические птицы, которые сегодня находятся в тяжелом состоянии из-за недоедания, мороза и болезней.

Как сообщили в НЭЦУ, хозяин покинул животных на произвол судьбы, сам зоопарк охраняется лишь 2 сторожами, которые не имеют никаких ресурсов для обеспечения животных необходимым. Последнюю неделю животных подкармливают местные жители, студенты и небезразличные люди. Но животным нужная немедленная медицинская помощь и изменение условий содержания.