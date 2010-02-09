Ющенко дал статус национального Культурному центру в Москве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предоставил статус национальных Центру делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» и Культурному центру Украины в Москве (Россия).

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

Отныне Украинский дом будет именоваться - Национальный центр делового и культурного сотрудничества «Украинский дом», а культурный центр в Москве – Национальный культурный центр Украины в Москве.