В Киеве на автостоянке сгорело пять автомобилей

Вчера около трех часов ночи на автостоянке на улице Курчатова в Деснянском районе столицы сгорело пять автомобилей.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, сначала огонь вспыхнул под автомобилем „Тойота прадо”, затем перекинулся на стоявшие рядом автомобили – «Мицубиси», «Дачия», «Дэу-ланос» и «Газель».

Причины возникновения пожара и нанесенный им ущерб устанавливаются. По предварительной информации, «Тойота» загорелась из-за технической неисправности. Как отметили в милиции, "говорить о поджоге нет смысла - стоянка надежно охранялась как людьми, так и собаками". Более того, прилегающая территория тщательным образом обследована следственно-оперативной группой, экспертами и кинологами. Впрочем, окончательная причина будет известна после проведения технической экспертизы.