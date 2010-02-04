В Днепропетровске студенты развлекались, стреляя по прохожим

В Днепропетровске работники милиции задержали двух студентов 17 и 19 лет, которые 2 февраля вечером стреляли из окна квартиры многоэтажки по прохожим из пневматического оружия.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУМВД в Днепропетровской области.

Установлено, что студенты были нетрезвыми.

По данному факту в Бабушкинский райотдел милиции Днепропетровска обратились с заявлением 10 лиц, 8 из которых еще ранееше обратились за медицинской помощью в одну из больниц города.

У задержанных изъята пневматическая винтовка «Gamo» калибра 4,5 мм и 5 коробок с пулями.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по ст.296 ч.4 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Злоумышленникам угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.