У Шустера исчез ноутбук с базой данных проекта "Стань лидером"

30 января во Львове во время проведения кастинга нового проекта «Стань лидером!» студии Савика Шустера исчез ноутбук со всей базой данных всех участников проекта.

Об этом сообщается на сайте «Савик Шустер Студия».

«Данные, которые находятся в ноутбуке, невозможно обновить, поскольку это единственная полная база по проекту», - отмечается в сообщении.

Организаторы кастинга, который 30 января проходил в Национальном университете «Львовская политехника», надеются, что ноутбук или же информация, которая есть в нем, будут возвращены организаторам.

В Главном управлении МВД Украины во Львовской области УНИАН сообщили, что в правоохранительные органы не обращались организаторы кастинга с официальным заявлением о краже ноутбука .

Справка УНИАН. «Савик Шустер Студия» начала осенью новый проект «Стань лидером!». В течение 25-ти недель команда «Савик Шустер Студия» ездит по регионам Украины и открывает новых лидеров. Это люди, которые знают, как изменить свою страну, люди, которые хотят посвятить свой ум, время, энергию на то, чтобы изменить свой город, регион, страну, и взять на себя ответственность за свои действия.

Во Львове эксперты провели кастинг 30 января в Национальном университете «Львовская политехника».