Слухи о закрытии «ВКонтакте» и «Одноклассников» вызвал Терехин

Народный депутат от БЮТ Сергей ТЕРЕХИН отвергает возможность закрытия в Украине наиболее популярных социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом он заявил, комментируя информацию, появившуюся накануне второго тура выборов, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО якобы планирует закрыть эти сайты.

По словам С.ТЕРЕХИНА, во-первых, у БЮТ никогда не было таких намерений, а, во-вторых, не существует технических возможностей для отключения этих сайтов в Украине.

«Слухи о том, что Юлия ТИМОШЕНКО будет отключать пользователей, рассчитаны на эмоции людей, а не на трезвое мышление», - сказал народный депутат.

С.ТЕРЕХИН также отметил, что слухи об отключении популярных социальных сетей появились после того, как он предложил законопроект «О сборах на развитие театра, искусства и кинематографа».

«Данный законопроект касался защиты авторских прав на фильмы, музыку и другие произведения, которые выставляются в Интернете», - пояснил свою законодательную инициативу С.ТЕРЕХИН.

«К каким-либо ограничениям информационных сайтов мой проект отношения не имеет», - добавил он.