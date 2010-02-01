В Черниговской области перевернулся автобус: погиб водитель

В Черниговской области перевернулся автобус.

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, на автодороге Киев - Чернигов - Новые Яриловичи возле села Прогресс Козелецкого района водитель автобуса «Мерседес-312Д» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где автобус перевернулся и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21043».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автобуса, 1963 года рождения, погиб, два его пассажира получили телесные повреждения и были доставлены в Козелецкую центральную районную больницу. Пассажир автомобиля «ВАЗ-21043» получил телесные повреждения и обратился за медицинской помощью в Черниговскую городскую больницу № 2.