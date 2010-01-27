В Харькове в результате пожара в закрытом доме погибли трое детей.

Как сообщил корреспонденту УНИАН помощник начальника Главного управления МЧС Украины в Харьковской области Игорь ЛУПАНДИН, пожар произошел сегодня около 13.00 в частном доме в районе Холодной горы, который арендовали родители погибших детей.

Работу спасателей осложнило то, что двери дома снаружи были закрыты на висячий замок, а окна были защищены решеткой.

Детей нашли в доме в шкафу. Все трое – два двухлетних мальчика и шестилетняя девочка – уже не подавали признаков жизни, сообщил И.ЛУПАНДІН.

По его словам, причина пожара и все обстоятельства происшествия выясняются.