В Полтаве горело общежитие ПТУ: есть потерпевшие

Ночью в Полтаве во время пожара в общежитии ПТУ были эвакуированы 43 человека, пострадали трое.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропоганды ГУ МЧС в Полтавской области.

Пожар возник в электрощитовой общежития.

Пострадавшие 16-17 летние студентки отравились продуктами горения и были доставлены в больницу.

Убытки и причина пожара устанавливаются.