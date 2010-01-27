В Полтаве горело общежитие ПТУ: есть потерпевшие

11:27, 27 января 2010
Разное
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Убытки и причина устанавливаются

Ночью в Полтаве во время пожара в общежитии ПТУ были эвакуированы 43 человека, пострадали трое.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропоганды ГУ МЧС в Полтавской области.

Пожар возник в электрощитовой общежития.

Пострадавшие 16-17 летние студентки отравились продуктами горения и были доставлены в больницу.

Убытки и причина пожара устанавливаются.

 

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