В Полтаве горело общежитие ПТУ: есть потерпевшие
11:27, 27 января 2010Разное
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Убытки и причина устанавливаются
Ночью в Полтаве во время пожара в общежитии ПТУ были эвакуированы 43 человека, пострадали трое.
Об этом УНИАН сообщили в Центре пропоганды ГУ МЧС в Полтавской области.
Пожар возник в электрощитовой общежития.
Пострадавшие 16-17 летние студентки отравились продуктами горения и были доставлены в больницу.
Убытки и причина пожара устанавливаются.
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