Поездка Тимошенко в Харьковскую область запланирована на 3 февраля

Поездка премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Харьковскую область запланирована на 3 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Харькове сообщил народный депутат Украины из фракции БЮТ Александр ФЕЛЬДМАН.

Он отказался называть причину переноса поездки с 19 января на 3 февраля, отметив, что «не надо приезжать в субботу».

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, программа визита не изменилась. Как сообщалось ранее, Ю.ТИМОШЕНКО планирует посетить ГП «Завод «Электротяжмаш», встретиться со студенческим активом, а также побывать на ряде социальных объектов, финансирование которых осуществляло правительство.