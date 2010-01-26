Поездка Тимошенко в Харьковскую область запланирована на 3 февраля
20:30, 26 января 2010Разное
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"Не надо приезжать в субботу"
Поездка премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Харьковскую область запланирована на 3 февраля.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Харькове сообщил народный депутат Украины из фракции БЮТ Александр ФЕЛЬДМАН.
Он отказался называть причину переноса поездки с 19 января на 3 февраля, отметив, что «не надо приезжать в субботу».
По словам А.ФЕЛЬДМАНА, программа визита не изменилась. Как сообщалось ранее, Ю.ТИМОШЕНКО планирует посетить ГП «Завод «Электротяжмаш», встретиться со студенческим активом, а также побывать на ряде социальных объектов, финансирование которых осуществляло правительство.
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