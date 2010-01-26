Мужчину, который примерз ко льду, отрывали спасатели

На Волыни сотрудники МЧС спасли мужчину, который примерз ко льду на водохранилище.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС Украины в Волынской области, сообщение о том, что в Ковеле на льду под пешеходным мостом городского водохранилища неподвижно лежит человек, поступило сегодня ночью. На место происшествия отправилась дежурная бригада СДПЧ-4 города Ковеля. По прибытии выяснилось, что 43-летний мужчина в мокрой одежде едва подавал признаки жизни и находился в полусознательном состоянии.

Старший пожарный Николай ХРУСЬ, рискуя в любой момент провалиться в ледяную воду, приблизился к мужчине и попробовал оттянуть его с опасного места. Лед под пострадавшим был тонкий, а глубина в этом месте превышала 6 метров. Однако попытки перетащить мужчину на более безопасный участок оказались неудачными – выяснилось, что ковельчанин примерз ко льду. Спасатель достаточно долго освобождал пострадавшего из ледяного плена, после чего спасатели вытащили обоих на берег. Пострадавшего сразу же передали в руки медиков. В настоящее время жизни спасенного ничего не угрожает.

Как сообщал УНИАН, на Волыни с начала года с обмораживанием госпитализированы 15 человек.