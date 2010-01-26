Томенко: водка с соком - это водка, а не сок

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО указывает на необходимость мощной социальной рекламы для поддержки закона, который запрещает продажу пива и слабоалкогольных напитков несовершеннолетним.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Чернигове.

"Наконец мы стали европейской страной в том плане, что теперь водка, смешанная с томатным соком, является алкогольным напитком, тогда как ранее была лишь соком", - отметил Н.ТОМЕНКО.

По его мнению, закон, принятый Верховной Радой, урегулирует культуру употребления алкогольных напитков, особенно в общественных местах, что чрезвычайно актуально в период подготовки и проведения Евро-2012.

"По данным социологических исследований, более 80% украинцев поддерживают базовые вещи данного закона. Если люди "за", то это нужно делать", - подчеркнул вице-спикер парламента.

Н.ТОМЕНКО также выразил надежду, что Президент Украины подпишет закон и будет солидарен с инициаторами документа относительно здорового образа жизни.

Он отметил, что когда приехал в Киев в 1980-е годы, то не видел на улицах подростков с сигаретой или бутылкой пива.