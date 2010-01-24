Надежда Мейхер выходит замуж

За место дружки на свадьбе Надежды Грановской-Мейхер будут бороться певицы Светлана Лобода и Вера Брежнева, считает Газета.ua.

Год назад "черненькая из ВИА-Гры" встретила влиятельного российского бизнесмена 39-летнего Михаила Уржумцева, генерального продюсера компании по продаже женской одежды и владельца сети бутиков на территории России.

Обручальные кольца пара купил в ювелирном на Кутузовскому проспекте в Москве, где цена колец с бриллиантами - от $15 до $100 тысяч.

Свадьба запланирована на конец марта. Сама Мейхер будущее бракосочетание не комментирует. Продюсер “ВИА Гры” Дмитрий Костюк рассказал “Новому каналу”, что об этом событии узнал по газетам и насколько это достоверно у Нади еще не спрашивал.

Рождество, по данным Газеты, влюбленные провели в Киеве.