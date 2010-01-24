Жители Австралии страдают от сильнейшей жары
12:12, 24 января 2010Разное
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Бушуют лесные пожары
В штате Новый Южный Уэльс столбик термометра поднялся до отметки в 43 градуса. В Сиднее люди спасаются от зноя в фонтанах и на городских пляжах, сообщает Первый телеканал. Многие плохо переносят такую погоду. Значительно возросло количество обращений к медикам.
А на юге штата бушуют лесные пожары. Уже выгорело 200 гектаров. Огонь вплотную подобрался к жилым домам. Их владельцы поливают крыши водой, чтобы хоть как-то уберечь постройки от пламени.
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