Стране нужны перемены. Безотлагательно

Нам уже не только угрожает катастрофа; мы уже находимся в водовороте.

Павел Милюков

В моей стране сейчас две беды – оледеневшие дороги и политическая неврастения. Следствием первой беды – все большее число покалеченных и ушибленных, в результате второй – растет число растерянных, оскорбленных и испуганных.

Оледеневшие дороги стали самой яркой и очевидной «клеточкой» большой мозаики, в которой в сжатом виде отразилось все болезненное состояние страны.

Инфраструктурный кризис добрался до каждой квартиры. Оказалось, что он связан не только с какими-то полумифическими объектами, коммуникациями и прочей заумной важностью, а с повседневными заботами и связями каждого. Пока экономисты и эксперты говорили об отсутствии целостной структуры национальной экономики, совковом состоянии административно-территориального устройства, деградации системы коммуникаций (трассы, газо-нефтепроводы, линии электропередач, т.д.), отсутствии национальной сети дорог как таковой – все казалось далеким и неопасным.

Но вот кризис добрался и до рабочего места (рынок, завод, госучреждение), здоровья семьи (гриппгейт не забыли?), дорог к райцентру или центру родного города, больнице (ее отсутствие или полуразрушенное состояние), доступности такого блага нашего времени как электричество и питьевая вода. А гололед на дорогах столицы Украины – это символ той «вечной мерзлоты» бесхозяйственности и безответственности украинской бизнес-элиты и находящейся на его содержании, той самой коррумпированной политической «верхушки». Скорость деградации страны, которую никто и не пытался понять и спроектировать заново, на порядок опережает все изменения.

А вторая беда «фонит» с каждого теле-радиоприемника, страниц Интернета и газет. Алчный дележ чужих процентов, мольбы и подкуп конкурентов, угрозы о грядущем национальном Армагеддоне, шок царственных семейств, визг сервильных партнеров – все смешалось после первого тура президентских выборов в один бесконечный вой, поток слухов, деклараций и объяснений.

Так что такого произошло 17 января, что открылось жителям украинского политического болота?

17 января власть получила первое предложение уйти в отставку. И сделали это миллионы рядовых избирателей, бессловесно, без митингов и мятежных заговоров, без «Искры» и баррикад. В чистой одежде, в выходной день, с помощью бюллетеня и «господи, прости».

Только этим и можно объяснить ту неврастению, которая началась в моей стране после 17 января, после первого тура президентских выборов.

Пришло время платить по счетам.

5 лет преданных надежд и разочарований.

5 лет пустых разговоров о высоком, которые вели люди со средним высшим образованием и недочитанной последней книжкой.

5 лет дискредитации основ демократии и правопорядка, о которых так много и высокопарно вещали удачливые банкиры и трейдеры 90-х, а их с открытыми ртами слушали бывшие диссиденты, первые либералы и бунтарская молодежь из 80-х.

5 лет превращений бывших «диджеев Майдана» в «новое дворянство», которое по своему лоску и амбициям перещеголяло советскую номенклатуру и ничем не уступает понтам местной олигархии. Гордыня и жадность, жажда власти и безумная самоуверенность ослепили тех, кто еще пять лет назад гордо именовал себя «Силой народа».

5 лет мимикрии стареющих политических вождей, предающих своих кумиров с легкостью карточного шулера и готовых петь осанну за сохранность своего места в «новом дворянстве». Так и ходят одной компанией от кумира к кумиру, давно уже с пустыми глазами и пустыми помыслами.

5 лет спекулятивной экономики и бума потребительского общества, за который сегодня каждая семья расплачивается невозвращенным вкладом, трижды уже проклятым кредитом, потерянным рабочим местом и скудными доходами.

5 лет мечтаний о «мировом гражданстве» – в условиях второсортности в европейских аэропортах, совковых очередях возле посольств, рабской работе гордых «укров-гастарбайтеров».

5 лет «раскачивания вагона», где вместо движения к реформам и изменениям – доделывание, допиливание, допродавание. Из новоделов – разве что вокзальное наследие Кирпы, зерновые терминалы да новые стадионы. А самолеты, танки и электростанции? Спросите лучше у конструкторов и директоров, сколько лет и у скольких правительств они по крохе выбивали себе средства на выживание.

Периферийный капитализм, подсаженный на кредитную иглу и импортоориентированные потребительские пирамиды, сырьевой экспорт и подавленный внутренний рынок предопределили Украине роль жертвы и в «первой» и в грядущей «второй волне» глобального кризиса.

Пока Украина была полезна для поддержки глобального спекулятивного роста, ей доставалось малость. Когда стало не до нас, «нас рухнули». Украинский застой 2005–2010 оказался намного короче и трагичней социалистического «общества благоденствия» 70-х. Как жесткий наркотик, который ломает тело и судьбу за считанные дни.

Демократия дает осознание и воплощение свободы лишь самостоятельным и самодостаточным. А для обнищавших и оглупленных граждан она вырождается в ритуал. Господа-«новые дворяне», так ли уж случаен обвальный характер кризиса в Украине в 2008-м и обнищание, если в его результате миллионы могли бы очень быстро превратиться в более покорных и податливых, борясь за хлеб и «Тамифлю»? В таком случае и диктатуру навязывать не нужно, сами подданные попросят…

Разве мог кто-то 5 лет назад помыслить, что даже та хрупкая «кучмовская» демократия превратится в говорильню, на ток-шоу, рыночная экономика – в тотальную коррупцию, правовая система – в биржу решений, открытость власти – в тайную дипломатию и двойную статистику, реформы – в магические заклинания, а свобода слова (и это после приснопамятных «темников»!) – в редакционную цензуру «для своих»?

Нет более жестокого предательства, чем преданная надежда. Не утерянная, не случайно позабытая, а именно преданная.

Поэтому впервые за годы независимости избиратели протестовало только своим голосом. Без шахтерских забастовок, движений «Украина без Х», перекрытия дорог и майданов. Оглупленные медиа-пропагандой, уставшие от стрессов и скандалов, унизительного расчета зарплаты – «это на лекарства от гриппа, а это на еду», – разуверившиеся в собственной возможности бастовать и митинговать, люди просто дождались 17-го и бросили свой бюллетень как последнее оружие. Как гранату, если хотите. Больше трети голосов отдано оппозиции (Янукович), пятая часть – новым «молодым» (Тигипко, Яценюк). Это голоса «против» власти и «за» перемены. Часть граждан еще растеряны и в сомнениях. Но вот власть Ющенко – Тимошенко получила жестокий приговор. Тимошенко, последний кандидат от власти-банкрота, во втором туре не имеет серьезных шансов на поддержку общества. И здесь даже манипулятивный экзит-пол и админресурс купленной бюрократии не помогут. Голосование 17 января – это был настоящий протест. Без лишних слов. Молча. Сцепя зубы. И потому – страшный для власти. Легче и проще реагировать на крики и мольбу. Их можно переврать, задобрить, подавить, в конце концов. Намного сложнее – на молчаливый поступок.

Люди больше не хотят жить во лжи. Даже если она вся в приправах красивой демагогии о европейском рае. Люди хотят перемен. Реальных. На деле. И при их жизни. И за перемены они готовы платить терпением. Но только за перемены, а не за очередные обещания. Тут уж никого не проведешь. «Кредитов доверия» нет по тем же причинам, почему нет и простых и доступных в гривне, сроком на месяц, на знание своего дела и своего реального места.

Люди практичны и, в отличие от политиков, действительно исповедуют в своей жизни простое правило «не словом, а делом». А за словоблудие наказывают, рано или поздно. 17 января стало таким днем наказания.

Но первое поражение власти еще не значит полного торжества оппонентов. Уважение и новую надежду еще нужно завоевать.

Несомненно одно: никакая «жвачка» и очередная попытка мистифицировать очевидное, превратить демократию в формальный ритуал веры, а людей – в толпу, не помогут. Политикам предстоит очень сложный тест на умение быть честным, а не казаться им, выполнять обещанное, а не придумывать обещания.

Те, кто примерил эти качества, словно актеры в театре, тут же получили первые аплодисменты. Главное, чтобы не попутали эти аплодисменты с народным признанием. И не превратили пока еще хрупкое, ситуативное доверие в политические дерривативы, пустые карьерные обязательства, которые лопнут, как мыльный пузырь.

Стране нужна победа оппозиции на президентских выборах. Нужна быстрая и системная смена власти и приход в парламент сил, более точно отражающих настроения и ожидания. Нужна «коалиция перемен», которая возьмет ответственность за выход из тупика.

17 января люди голосовали за перемены. По-цоевски, перемен требовали их сердца.

Не все понятно, давно уже многое запутано и не очевидно. Никто уже не идеализируется. Все идолы сброшены. Но и жить так, как живется сейчас, больше нельзя. Или у Вас еще остались силы на продолжение эксперимента?

Андрей Ермолаев, философ, ЦСИ «София»