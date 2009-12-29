На корпоративе в ресторане отравились 17 работников сети магазинов
11:11, 29 декабря 2009Разное
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Всего присутствовали 149 человек
В Виннице в инфекционное отделение городской больницы №1 с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» госпитализированы 17 работников сети магазинов „Украинские товары”, которые 26 декабря в ресторане „Первомайский” присутствовали на корпоративной новогодней вечеринке.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Всего на вечеринке были 149 человек.
По состоянию на 7.00 29 декабря пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.
Специалисты городской СЭС осуществляют комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.
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