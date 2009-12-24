На Крещатике иллюминация - как в Париже и Лондоне

Состоялось официальное включение новогоднего праздничного освещения на улице Крещатик.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ лично зажег праздничную иллюминацию на центральной улице столицы с радиоуправляемого пульта.

«Я всегда говорил, что наш город самый красивый, и что я буду делать все для того, чтобы он стал еще лучше. Готовя Крещатик к Новому 2010 году, мы пытались создать атмосферу сказки, чтобы каждый, кто попадает сюда, обязательно получил хорошее настроение и ощущение гармонии и счастья. Думаю, нам это удалось”, - сказал городской председатель.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, такое же освещение, как сейчас на Крещатике, используют самые большие европейские столицы, такие как Париж и Лондон.

“В следующем году мы осветим еще 30 улиц центральной части города, в частности, Грушевского, Красноармейскую, Владимирскую, бульвар Леси Украинки и другие”, - пообещал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.