Во Львове шесть студентов отравились угарным газом, двое умерли

На прошедших сутках в 8-ю больницу Львова с диагнозом «отравления угарным газом» были госпитализированы четыре девушки-студентки, которые вместе арендовали квартиру. В этот же день во Львове была зафиксирована смерть от отравления угарным газом двух студентов ЛНУ им. И.Франко. Об этом сообщил УНИАН начальник пресс-центра ГУ МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО.

По его словам, ранним утром 23 декабря, с ул. Городоцкой, 167, во Львове с диагнозом «отравление угарным газом» были доставлены в больницу четыре 17-летние студентки (все - 1992 году рождения), которые вместе арендовали квартиру. Общее состояние пострадавших - средней степени тяжести.

«В этот же день, в обеденное время в одной из квартир на ул. Зеленой во Львове угарным газом отравились два студента географического факультета ЛНУ имени Ивана Франко. Спасти парней не удалось. Было выяснено, что они также арендовали помещение на период учебы», - информировал П.ВАСИЛЕНКО.

В связи с тем, что «во Львове участились случаи отравления угарным газом», Львовский городской совет обнародовал обращение к жителям города, в котором отмечается, что «грустная статистика свидетельствует о том, что большое количество смертельных случаев происходит в тех квартирах, где установлены так называемые «евроокна» и отсутствует или собственноручно перестроена вентиляционная система», и призвал жителей Львова соблюдать обязательные требования техники безопасности.