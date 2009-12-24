Инкассаторская машина врезалась в «Форд»: одна погибшая, двое раненых
10:23, 24 декабря 2009Разное
1755
ДТП на трассе Симферополь – Феодосия
Один человек погиб и два получили травмы в результате столкновения инкассаторского автомобиля с легковым на дороге Симферополь – Феодосия в Крыму.
Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, авария произошла в Симферопольском районе во второй половине дня 23 декабря.
Автомобиль марки «Форд» остановился, чтобы повернуть. Сзади ехала инкассаторская машина марки «Хюндай». Она врезалась в легковушку.
Погибла 54-летняя пассажирка «Форда». Два человека доставлены больницу.
Кроме того, в Крыму один человек погиб и четыре травмированы из-за столкновения двух автомобилей 23 декабря в Красноперекопском районе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter