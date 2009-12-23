Черновецкий повесил на елку лампы за 250 тысяч, но снег с Майдана не убрал

На Майдане Независимости в Киеве уже вторую неделю возвышается главная елка страны. Это новогоднее творение от киевской городской администрации стоит 1 миллион 19 тысяч гривен. Заместитель Черновецкого Виталий Журавский еще перед установкой красавицы хвастался, что это вдвое дешевле, чем в прошлом году. В прошлом году главная новогодняя елка, по его словам, стоила 1 млн. 170 тыс. грн., что составляло 250 тыс. долларов, а сейчас в долларовом эквиваленте – 125 тыс. долларов.

Интересно, где господин Журавский учился так считать. Понятно, что в долларовом эквиваленте это и в самом деле будет дешевле, поскольку доллар подорожал. Но неужели господин Журавский в своем лесхозе елки за баксы покупал?

Да суть не в этом...

Наш офис – в центре, по несколько раз в день, каждый день, я прохожу мимо елки за миллион и вроде как чувствую дежавю... Дело в том, разницы между прошлогодней елкой и нынешней практически нет. Более того, в позапрошлом году она тоже была украшена так же...

Только не спешите с банальным выводом, что деньги украли. Журавский четко сказал, что «деньги там украсть просто нельзя». В то же время перечислить точно, на что потрачен миллион 19 тысяч он не смог. Заместитель главы Киевской госадминистрации отсылает интересующихся к Евгению Бондарю – первому заместителю руководителя Управления культуры КГГА. К нему и обратилось телевидение. Господин Бондарь вышел на Майдан к съемочной группе СТБ с бумажкой. На ней от руки выписана смета красавицы. “Разницу” он таки нашел. Среди нынешних новаций елки – так называемые стринги. Нет, нет, это не трусики что тонкой полоской впиваются прямо в задницу. Бондарь объяснил, что стринги – это такие вот «полоски, на которых расположено световое оборудование, стробоскопы, бетлайти, дюралайт, это тоже лампочки, серпантин».

А еще выяснилось, что только семнадцать тысяч гривен мы с вами (это средства из городского бюджета) вроде бы заплатили господину, который определял, на какой высоте и дистанции развесить игрушки на елку... Так бы, мол, за оригинальный дизайн...

В целом смета, по словам представителя столичной культуры , такова: стринги и другое световое оборудование потянули на 250 тысяч, монтаж светового оборудования – 100 тысяч, монтаж каркас – 70 тысяч, новогодние игрушки оценены в 12 тысяч, на обследование елки пошло 20 тысяч, на крепление 180 тысяч, стоимость живых елок и их монтаж – 45 тысяч, сцена и концертная программа на ней – еще почти 200 тысяч.

Все, может, было бы и не так грустно (списанием денег на благо народа у нас никого не удивишь), если бы по самому Майдану можно было по-человечески прогуляться. Киевская власть сумела оценить елку в более чем миллион, однако убрать снег с главной площади страны не додумалась. Его кое-как посгребали в стороны – пусть лежит, пока не растает.

Хотя, я почти уверена, что и на вывоз снега малую толику господин Черновецкий выделил. Интересно только, сколько миллионов?

Оксана Климончук