Черновецкий повесил на елку лампы за 250 тысяч, но снег с Майдана не убрал
На Майдане Независимости в Киеве уже вторую неделю возвышается главная елка страны. Это новогоднее творение от киевской городской администрации стоит 1 миллион 19 тысяч гривен. Заместитель Черновецкого Виталий Журавский еще перед установкой красавицы хвастался, что это вдвое дешевле, чем в прошлом году. В прошлом году главная новогодняя елка, по его словам, стоила 1 млн. 170 тыс. грн., что составляло 250 тыс. долларов, а сейчас в долларовом эквиваленте – 125 тыс. долларов.
|2007 год
Интересно, где господин Журавский учился так считать. Понятно, что в долларовом эквиваленте это и в самом деле будет дешевле, поскольку доллар подорожал. Но неужели господин Журавский в своем лесхозе елки за баксы покупал?
Да суть не в этом...
|2009 год
Только не спешите с банальным выводом, что деньги украли. Журавский четко сказал, что «деньги там украсть просто нельзя». В то же время перечислить точно, на что потрачен миллион 19 тысяч он не смог. Заместитель главы Киевской госадминистрации отсылает интересующихся к Евгению Бондарю – первому заместителю руководителя Управления культуры КГГА. К нему и обратилось телевидение. Господин Бондарь вышел на Майдан к съемочной группе СТБ с бумажкой. На ней от руки выписана смета красавицы. “Разницу” он таки нашел. Среди нынешних новаций елки – так называемые стринги. Нет, нет, это не трусики что тонкой полоской впиваются прямо в задницу. Бондарь объяснил, что стринги – это такие вот «полоски, на которых расположено световое оборудование, стробоскопы, бетлайти, дюралайт, это тоже лампочки, серпантин».
А еще выяснилось, что только семнадцать тысяч гривен мы с вами (это средства из городского бюджета) вроде бы заплатили господину, который определял, на какой высоте и дистанции развесить игрушки на елку... Так бы, мол, за оригинальный дизайн...
|2008 год
Все, может, было бы и не так грустно (списанием денег на благо народа у нас никого не удивишь), если бы по самому Майдану можно было по-человечески прогуляться. Киевская власть сумела оценить елку в более чем миллион, однако убрать снег с главной площади страны не додумалась. Его кое-как посгребали в стороны – пусть лежит, пока не растает.
Хотя, я почти уверена, что и на вывоз снега малую толику господин Черновецкий выделил. Интересно только, сколько миллионов?
Оксана Климончук