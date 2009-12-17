Берлускони вышел из больницы и пошел к дантисту

Премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ вышел из больницы после нападения, и сразу обратился к своему дантисту.

Об этом сообщает сегодня бельгийское информагентство Belga со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

По данным агентства, итальянскому премьер-министру восстановили один из резцов верхней челюсти и провели лечение еще одного зуба, пострадавшего во время нападения.

С.БЕРЛУСКОНИ находился у дантиста в течение трех часов, после чего вернулся в свою резиденцию Arcore неподалеку от Милана.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября С.БЕРЛУСКОНИ после выступления на митинге в Милане был атакован психически больным человеком, который ударил итальянского премьера миниатюрной копией готического собора Милана. В результате нападения у С.БЕРЛУСКОНИ пострадали два зуба, он получил перелом носа и рану верхней губы.

Бельгийское агентство также сообщает о том, что в связи с полученной раной С.БЕРЛУСКОНИ ожидают в частной клинике в Гравесано – небольшом городке в италоязычном кантоне Швейцарии Тессин. Итальянский премьер уже посещал эту клинику неподалеку от Лугано в 2003 году для проведения операции по эстетической хирургии.