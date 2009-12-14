Top-5 меценатов Украины

Газета «Дело» составила рейтинг «Лучших проектов украинских меценатов», которые были реализованы с 1 января 2008 года по 30 июня 2009 года.

Журналистский рейтинг размещен в сегодняшнем номере издания (№ 210 от 14 декабря).

Первое место в рейтинге занял бизнесмен и общественный деятель Виктор ПИНЧУК, которому эксперты поставили 18 баллов; второе - бизнесмен Сергей ТАРУТА (17,4 балла); третье - бизнесмен и народный депутат Ринат АХМЕТОВ (17,1 балла); четвертое - бизнесмен и народный депутат Александр ФЕЛЬДМАН (17 баллов) и пятое – бизнесмен и депутат столичного горсовета Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ (16,9 баллов). Всего в рейтинге заявлено 25 позиций.

Для того, чтобы составить рейтинг, все меценатские проекты были разбиты на пять номинаций: Поддержка и развитие изобразительного искусства, помощь художественным музеям; Сохранение исторического и культурного наследия; Поддержка и развитие театра, музыки, кинематографа; Поддержка и развитие литературы; Развитие и популяризация культуры, поддержка юных талантов.

При этом все программы оценивались экспертами от 0 до 5 баллов по четырем критериям: важность для общества, инновационность, жизнеспособность и масштабность. Максимальная оценка от одного эксперта могла составить 20 баллов. Таким образом, средний балл был выведен из суммы всех оценок экспертов.

Для участия в рейтинге лучших проектов украинских меценатов газета пригласила людей, которые оказывают меценатскую поддержку как лично, так и через созданные ими структуры. Все опубликованные финансовые показатели предоставлены самими участниками рейтинга. При этом предоставившие данные гарантируют, что они являются официально подтвержденными.