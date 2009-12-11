Киевский зоопарк планирует заняться разведением карпатской рыси

В Киевском зоопарке карпатскую рысь перевели в новый вольеров, построенный за благотворительные средства и собственные средства парка животных.

Строительство вольера вместе со служебными помещениями обошлось в 380 тыс. грн., сообщает пресс-служба Киевского зоологического парка.

Вскоре зоопарк планирует заняться разведениям карпатской рыси, которая является одним из самых редких животных Украины и которых в дикой природе осталось не больше 50 особей.

Сейчас зоопарк ведет переговоры с европейскими коллегами о передаче в Киев самца карпатской рыси. Полученное потомство планируется возвращать в дикую природу - передавать в украинские заповедники и природные парки.

Как информируют в зоопарке Киева, новый вольер оборудован так, чтобы животное чувствовало себя в нем почти как в природной среде. Его площадь составляет более 100 кв. м.

По словам генерального директора Киевского зоопарка Светланы БЕРЗИНОЙ, карпатская рысь – это очень осторожное животное, которое в природе живет в непроходимых чащах и ведет ночной образ жизни.

“Планируя вольер, в котором это животное должно не просто чувствовать себя комфортно, но и рожать малышей, мы провели большую работу, и в искусственной среде воспроизвели биотопи, в которых живет это животное. В вольере есть зоны для кормления и отдыха животного, в которых оно может укрыться от внимания посетителей, и берлога, где рысь будет чувствовать себя комфортно, вскармливая котят», - отметила С.БЕРЗИНА.

В зоопарке подчеркивают, что вольер для рыси построен в соответствии со стандартами Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

Как сообщал УНИАН, 26 июня с.г. администрация Киевского зоопарка объявила о сборе благотворительных средств на строительство нового вольера для рыси карпатской, которая попала сюда случайно. Рысь нашли в урочище Секула в Сокальском районе Львовской области. Когда рысь подросла, и люди содержать животное больше не могли, а вернуть в дикую природу было уже поздно, привезли ее в Киевский зоопарк.

Временно рысь находилась в небольшом вольере, не приспособленном для содержания такого животного и не соответствующем международным стандартам. Более того, вольер был размещен в служебной зоне, из-за чего невозможно было показать посетителям уникальное животное.