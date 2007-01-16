В Луганске описывают имущество должников за теплоснабжение

В Луганске начали описывать имущество должников городского коммунального предприятия «Теплокоммуэнерго».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Луганского городского совета, сегодня Октябрьский районный отдел государственной исполнительной службы г. Луганска начал описывать имущество должников по улице 30 лет Победы, 1. В счет оплаты долга была изъята бытовая и компьютерная техника, которую планируется выставить на аукцион, а вырученные за нее средства направить на погашение долга за потребленное тепло.

По словам заместителя директора «Теплокоммуэнерго» Виктора ГИЖЕВСКОГО, в течение 2006 года предприятие направило в суды 210 исков о взыскании задолженности на общую сумму свыше 682 тыс. грн. В интересах «Теплокоммуэнерго» судами вынесено 166 решений на сумму 456 тыс. грн., а в районных отделах исполнительной службы находится 589 исполнительных листов на взыскание свыше 230 тыс. грн.