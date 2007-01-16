В Киеве - пожар на территории завода ”Динамо”

В Оболонском районе Киева на территории завода "Динамо" (проспект Московский, 16) в одноэтажном административно-складском здании ООО "Евростройбизнес" возник пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, к ликвидации пожара привлекались пять отделений Государственной пожарной охраны. Жертв и пострадавших нет. Огнем повреждена компьютерная техника и офисная мебель общества. Предварительная причина пожара - замыкание электропроводки.