В Киеве - пожар на территории завода ”Динамо”
10:43, 16 января 2007Разное
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Огонь тушили пять отделений пожарных
В Оболонском районе Киева на территории завода "Динамо" (проспект Московский, 16) в одноэтажном административно-складском здании ООО "Евростройбизнес" возник пожар.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, к ликвидации пожара привлекались пять отделений Государственной пожарной охраны. Жертв и пострадавших нет. Огнем повреждена компьютерная техника и офисная мебель общества. Предварительная причина пожара - замыкание электропроводки.
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