По всей России началась проверка пиротехники

Мэр Москвы Юрий Лужков в ближайшее время подпишет распоряжение о запрещении использования фейерверков и огневых украшений на массовых мероприятиях.

"В связи со случившимся (пожар и гибель 109 человек в ночном клубе в Перми) и в особенности с приближающимися праздниками, мы принимаем решение о запрете использования огня на массовых мероприятиях. Это касается и так называемого "холодного огня", - сказал Лужков. Особое внимание, по его словам, также будет уделено противопожарной безопасности на праздничных мероприятиях в декабре.

В субботу в Генеральной прокуратуре РФ состоялось экстренное совещание, в ходе которого прокурорам всех регионов было предписано до 15 декабря организовать "проверки соблюдения законодательства в местах массового пребывания людей". Особое внимание прокуроров привлекут "соблюдение организациями норм и правил пожарной безопасности, а также порядка хранения, реализации и использования пиротехнических изделий".

Милиция по всей России уже начала масштабные проверки мест хранения изготовления и реализации пиротехнических изделий, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на замначальника Департамента охраны общественного порядка МВД России.

В Перми по делу о пожаре в ночном клубе задержаны 5 подозреваемых, еще один находится в больнице, сообщает пресс-служба Следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ.

По признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.219 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц) следственные органы задержали исполнительного директора кафе-бара "Хромая лошадь", одного из соучредителей, установили местонахождение арт-директора, второго соучредителя и индивидуального предпринимателя, установившего пиротехнику. Еще один подозреваемый - арендатор помещения - находится в больнице в тяжелом состоянии. Он находился в клубе во время пожара.

Пострадавшим при пожаре в "Хромой лошади" сделают бесплатные пластические операции. Об этом сообщает агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. По словам собеседника агентства, несколько руководителей частных клиник пластической хирургии обратились в министерство с предложением оказать бесплатную помощь посетителям клуба.