Грузовик врезался в автобус: пострадали восемь человек

15:54, 05 декабря 2009
Разное
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ДТП в Киевской области

В дорожно-транспортном происшествии в Киевской области пострадали восемь человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вчера, 4 декабря, в 21:00, на 39 км автодороги Киев-Чоп, в с. Березовка Макаровского района Киевской области, водитель автомобиля "DAF", с полуприцепом (регистрация Венгрии), двигаясь в направлении Житомира, при выполнении разворота влево, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом "Volkswagen LT 35".

В результате ДТП водитель и семь пассажиров автобуса "Volkswagen" получили телесные повреждения.

 

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